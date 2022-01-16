السعودية.. ضبط 53.2 كغ من الحشيش

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية يوم الأحد ضبط 53.2 كغ من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى منطقة نجران.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن "المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط 53.2 كغ من مادة الحشيش المخدر، مهربة من خارج المملكة داخل إطار مركبة، بالتنسيق مع حرس الحدود".

كما أشار إلى أنه "تم القبض على الشخص الذي يفترض به استلام المخدرات وهو مواطن بمنطقة نجران، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: "عكاظ"