أكبر زوجين في بريطانيا يكشفان سر استمرار زواجهما 81 عاما

كشف زوجان بريطانيان تم تصنيفهما "أكبر زوجين" في المملكة المتحدة لاستمرار علاقتهما تحت سقف واحد 81 عاما، عن سر زواجهما السعيد المستمر لثمانية عقود.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رون بوند البالغ 102 عام وزوجته جويس بوند البالغة 100 عام وقعا في حب بعضهما خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد الزوجان أن حبهما كان من النظرة الأولى، وتزوجا على الفور في عام 1941.

وأشارا إلى أن سبب قوة العلاقة طويلة الأمد هذه يكمن باعتمادهما مبدأ المساواة، الذي تمسكا به كل هذه السنوات.

وقالت جويس: "نشعر بشعور رائع! لم يكن هناك رئيس في علاقتنا.. كلانا يأخذ من الآخر ونعطي بعضنا البعض بكامل قدرتنا".

فيما قال رون: "قد تكون الحياة صعبة في بعض الأحيان، لكننا نمر بكل شيء معا.. نحن نعتني ببعضنا البعض".

ولفتت الصحيفة إلى أنهما يعيشان الآن بشقة في باكينغهامشير، وغالبا ما يزورهما أبناؤهما وأحفادهما.

وذكرت أنه في الذكرى الثمانين لزواجهما في 4 يناير 2021 تلقيا تهنئة شخصية من الملكة إليزابيث الثانية.

المصدر: LENTA.RU