مصر.. سلطات الجيزة تغلق أكبر مركز للدروس الخصوصية (فيديو)

أغلقت محافظة الجيزة وصادرت محتويات أكبر قاعات مراكز الدروس الخصوصية بحي العجوزة، في حملة شنتها صباح الأحد.

وقالت المحافظة إنها رصدت أحد مراكز الدروس الخصوصية بشارع السودان بحي العجوزة، يتوافد عليه مئات الطلاب على مدار اليوم، وقد تم توجيه حملة مكبرة على المركز وغلقه وتشميعه مع مصادرة محتوياته.

وأوضحت أن المركز يسع قرابة 1000 طالب وطالبة، وأنه تم إخلاؤه من الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحسب المحافظة، جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد باتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

المصدر: "اليوم السابع"