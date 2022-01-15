مصر.. خروج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى (صورة)

أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة خروج والده من المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر صورة تجمعه بوالده وعلق قائلا: "الحمد لله بابا خرج من المستشفى وشكرا لكل الناس اللى سألت وكل اللى اهتم وكان بيدعيله.. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة على خير".

جدير بالذكر أن عبد الرحمن أبوزهرة أصيب منذ أيام بوعكة صحية طارئة.

وأعلنت أسرته إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضى، دخل بعدها مستشفى العزل وخضع للتنفس الاصطناعى إلى أن تحسنت حالته الصحية.

المصدر: RT - ناصر حاتم