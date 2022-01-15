طعام الملوك.. كبير طباخي قصر بكنغهام السابق يكشف عن "عادة محرجة" للملكة إليزابيث

كشف كبير الطباخين السابق في قصر بكنغهام دارين ماكغرادي عن "عادة محرجة" سارت عليها الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وتمثلت بوجبة طعام سريعة مفضلة لديها.

ونقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن ماكغرادي قوله إن أكبر "متعة مصاحبة للذنب" للملكة البالغة من العمر 95 عاما في الطعام هي برغر خاص من لحم الرنة.

وأوضح الطباخ الذي عمل لصالح الملكة إليزابيث وغيرها من أعضاء العائلة المالكة البريطانية على مدى أكثر من 10 سنوات (خلال فترة ما بين 1982 و1993) أن البرغر المفضل للملكة لا يضم خبزا وهي تأكله بواسطة شوكة وسكين، قائلا إن التربية التي خضعت لها العاهلة البريطانية تقضي بأن الشيء الوحيد الذي يمكن لك تناوله باليد هو الشاي.

وأشار ماكغرادي إلى أن اللحم للبرغر الملكي يجري طبخه باستخدام عنبية حادة الخباء بدلا عن أي صلصة سرية، مضيفا أنه كان يطبخ هذا الطعام عادة خلال الإجازة السنوية للملكة وزوجها الراحل الأمير فيليب في قلعة بالمورال في اسكتلندا حيث نظم تقليديا صيد الرنة.

المصدر: "ذا ميرور"