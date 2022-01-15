في عيد ميلاده الـ85.. دنيا سمير غانم ترثي والدها بعبارات مؤثرة
انستغرام
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بمناسبة عيد ميلاده الـ85، رثت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، والدها الفنان القدير الراحل، سمير غانم، بعد رحيله عن عالمنا في 20 مايو الماضي.
وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت دنيا سمير غانم صورة لوالده، معلقة عليها بالقول: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي و روحي.. ربنا يرحمك و يغفر لك ويا رب تكون سعيد ومرتاح زي ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها..بحبك ومعايا في كل لحظة..عيد ميلاد سعيد في الجنة يا رب".
وأعرب العديد من الفنانين والمتابعين عن تعاطفهم مع الفنانة في التعليقات، متمنين الرحمة لوالدها.
المصدر: RT
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