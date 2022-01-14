سمية الخشاب: ممكن أقدم دور عن المثلية الجنسية تاني (فيديو)

ردت الفنانة المصرية سمية الخشاب على إمكانية تقديمها مشهدا مشابها لمشهدها المثير مع الفنانة غادة عبد الرازق في فيلم "حين ميسرة" في منصة كبيرة.

وأكدت أنها لا تمانع تقديم أي عمل يتناول موضوع هادف يوجه الشباب أو يبرز مواضيع منافية للآداب.

وأضافت سمية الخشاب خلال لقائها في برنامج حبر سري عبر قناة "القاهرة والناس" أن "المنصات التي ظهرت مؤخرا تقدم جميع أنواع المشاكل والموضوعات، وكثير من الأفلام التي تعرض عبر المنصات تتناول موضوع المثلية الجنسية".

وتابعت الخشاب: "بالنسبة لي لو عندي موضوع هادف يوجه وينصح الشباب الجديد لشيء منافي للآداب ولتعليمنا ودينا وستكون مفيدة للجيل الجديد، أكيد هعملها مش فكرة أني بعمل حاجة عيب أو حرام".

وردت سمية الخشاب على سؤال هل ترين أن الفن ليس عيب أو له حدود وسقف؟، قائلة: "ما دام ده فن وموضوع هادف وهيفيد الناس في نطاق عادتنا وتقاليدنا ليه لأ، ممكن تقدمي موضوع دون أن تجرحي مشاعر المشاهد وهذا يعتمد على مخرج شاطر وورق كويس".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري