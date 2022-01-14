مصر.. نفوق 1000 بطة بحريق في مزرعة للدواجن والماشية

شهدت منطقة القابوطي الجديد بمحافظة بورسعيد المصرية حريقا في مزرعة للدواجن والماشية من الأبقار والجاموس، حيث نفقت ألف بطة.

وتبين من التحريات أن الحريق اندلع نتيجة إنشاء المربي نظام تدفئة للدواجن باستخدام أسطوانات ومعدات أخرى تسببت في إحداث الحريق.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحريق ويجري حصر التلفيات والاستماع لأقوال شهود العيان.

المصدر: القاهرة24