مصر.. نفوق 1000 بطة بحريق في مزرعة للدواجن والماشية
Globallookpress
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شهدت منطقة القابوطي الجديد بمحافظة بورسعيد المصرية حريقا في مزرعة للدواجن والماشية من الأبقار والجاموس، حيث نفقت ألف بطة.
وتبين من التحريات أن الحريق اندلع نتيجة إنشاء المربي نظام تدفئة للدواجن باستخدام أسطوانات ومعدات أخرى تسببت في إحداث الحريق.
وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحريق ويجري حصر التلفيات والاستماع لأقوال شهود العيان.
المصدر: القاهرة24
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