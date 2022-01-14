طالبة مصرية عمرها 12 عاما تحصل على لقب أصغر خريجة بتاريخ كلية بروارد الأمريكية

👏👩‍🎓تهانينا للمصرية الأمريكية سوسن أحمد، البالغة 12 عامًا، والتي اصبحت أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية على مدار 61 عامًا! "وجه طموحك للعلى ولا تقلل من شأن نفسك"، نصيحة سوسن للشباب أصحاب الأهداف الكبيرة، ونتمنى استمرار النجاح لسوسن وهي تمضي في دراسة الطب في جامعة فلوريدا! pic.twitter.com/ZHueXTW9ce