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طالبة مصرية عمرها 12 عاما تحصل على لقب أصغر خريجة بتاريخ كلية بروارد الأمريكية

مجتمع

طالبة مصرية عمرها 12 عاما تحصل على لقب أصغر خريجة بتاريخ كلية بروارد الأمريكية
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حصلت الطالبة المصرية سوسن أحمد البالغة 12 عاما على لقب أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية الأمريكية.

وهنأت السفار الأمريكية بالقاهرة الطالبة المصرية الأمريكية في بوست لها عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقالت السفارة: "تهانينا للمصرية الأمريكية سوسن أحمد البالغة 12 عاما والتي أصبحت أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية على مدار 61 عاما!.

وتابعت: "نتمنى استمرار النجاح لسوسن وهي تمضي في دراسة الطب في جامعة فلوريدا!.

ووجهت الطالبة سوسن نصيحة لكل زملائها قائلة: "وجه طموحك للعلى ولا تقلل من شأن نفسك".

المصدر: تويتر+بوابة أخبار اليوم

 

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