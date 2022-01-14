 
مباشر

مجلس حقوق الإنسان السعودي: عقوبة التشهير بالمتحرش تطال الجنسين

مجتمع

مجلس حقوق الإنسان السعودي: عقوبة التشهير بالمتحرش تطال الجنسين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s66g

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن عضو مجلس حقوق الإنسان غفون بن سالم اليامي أكد أن عقوبة التشهير على المتحرش تشمل الجنسين وليست حكرا على الرجل.

وقال اليامي عبر فضائية "الإخبارية": "نص نظام مكافحة جريمة التحرش وخاصة في مادته الأولى أشار لأن هذه الأفعال والأقوال والإشارات ذات المدلول الجنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر والمصلح هنا في عمومه ونطاقة الواسع قد يكون مرتكب جريمة التحرش ذكر أو أنثى وكذلك أيضا الضحية".

المصدر: "الإخبارية" السعودية+"تويتر"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا