مصر.. سمية الخشاب تطلق تعليقا صادما بشأن الزواج

أطلقت الفنانة المصرية سمية الخشاب تعليقا صادما بشأن فكرة الزواج بعد العديد من الشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

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وقالت الفنانة سمية الخشاب، أن شائعات الزواج تلاحقها باستمرار كونها من الفنانات الجميلات، وسخرت قائلة: "بيقولوا عليا كده عشان لذيذة وجميلة ودمي شربات وأي حد بيعدي بيجوزوني له ويطلقوني وفي حالة اتهاض ليا، والست لما تكون جميلة بتكون معرضة للشائعات".

وقالت الفنانة سمية الخشاب، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، رأيا صادما في موقفها من الزواج قائلة: "أنا مش عايزة أتجوز تاني وأنا كده ملكة وبالنسبة لى الزواج نظام اجتماعي فاشل، ومش بفكر في اللي فات وأنا عايشة الحاضر".

وعن حقيقة زواجها من المطرب الشعبي عمر كمال بعد مشاركته في أغنية، ردت قائلة: "زواجي من عمر كمال إشاعة تافهة وشروطي للجواز يبقى "طيب ولطيف وغني وكريم" ويكون مش بيشوف غيري يعني أعمى".

وأجابت الفنانة سمية الخشاب، على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم، وهو: "تقبلي أنك تكوني زوجة تانية لراجل متجوز؟"، لترد قائلة: "أبدا والزواج دا بيفشل، وأنا عمري ماكنت زوجة تانية بيكونوا مطلقين وبعدين أتجوزهم، وشوفنا تجارب كثيرة يتزوجوا ويعودوا إلى زوجاتهم الأصلية مجددا".

المصدر: المصري اليوم