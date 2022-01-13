بيان: أليك بالدوين لم ينفذ أمر المحكمة بتسليم هاتفه

أعلنت الشرطة الأمريكية أن الممثل أليك بالدوين الذي قتل مصورة بشكل غير مقصود أثناء تصوير فيلم "راست"، لم ينفذ أمر محكمة مدينة سانتا في بتسليم هاتفه.

وكان قائد شرطة مدينة سانتا في بولاية نيو مكسيكو قدم طلبا بأن يقدم بالدوين هاتفه لتتمكن الشرطة من الاطلاع على البيانات المحفوظة فيه.

وفي 16 ديسمبر الماضي وافقت محكمة سانتا في على هذا الطلب، وألزمت بالدوين بتقديم البيانات، بما فيها الصور والفيديوهات والرسائل النصية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأريخ الاتصالات وإلى آخر ذلك.

إقرأ المزيد

وقال قائد الشرطة إن محامي بالدوين أكد تلقيه الطلب رسميا، لكن الممثل لم يسلم هاتفه حتى الآن.

يذكر أن الحادث المأساوي الذي وقع أثناء تصوير فيلم "راست" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم 21 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل المصورة هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا بعد أن أطلق بالدوين النار من مسدس تبين أنه كان محشوا بالرصاص الحي عن طريق الخطأ على ما يبدو.

ولا تزال التحقيقات في الحادث مستمرة. وأنكر الممثل ارتكابه أي جرم.

المصدر: تاس