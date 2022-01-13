مصر.. إحباط تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون المخدر في شحنة أثاث منزلي قادمة من بلد عربي (صور)

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أحبطت جمارك الطرود البريدية بالتعاون مع إدراة البحث الجنائي بقرية البضائع وفرع مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي تهريب كمية مخدرات ضخمة في شحنة أثاث منزلي قادمة من السعودية.

واشتبه رجال الجمارك بـ36 طردا لكل بوليصة والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أثاث منزلي من خشب متنوع الأحجام والأشكال وارد من السعودية وبوزن 950 كغ قائم لكل بوليصة.

وتم تمرير الطرود عبر جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود أجسام يشتبه أن تكون أقراصا.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT