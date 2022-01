عارضة أزياء أمريكية تصبح أول امرأة في العالم تحظى بـ300 مليون متابع على "إنستغرام"

أصبحت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأمريكية المشهورة كايلي جينير البالغة من العمر 24 عاما أول امرأة في العالم تحظى بـ300 مليون متابع على "إنستغرام".

ونالت جينر، هذا اللقب بعد أن تجاوز عدد متابعيها 300 مليون متابع حسبما أظهرت بيانات عبر حسابها وفقا لوكالة "فرانس برس".

وبهذا الإنجاز تكون كايلي جنير وهي أخت غير شقيقة لنجمة "تلفزيون الواقع"، عارضة الأزياء كيم كارداشيان تفوقت على مغنية البوب الأمريكية ​​أريانا غراندي.

وهذا الإنجاز يجعل جينير الشخص الثاني فقط بعد نجم كرة البرتغالي كريستيانو رونالدو (389 مليونا) للوصول إلى هذا العدد الكبير من المتابعين بينما يحتل الحساب الرسمي لإنستغرام المركز الأول لعدد المتابعين باعتباره الأكثر متابعة على المنصة بـ460 مليونا.

وصعدت كايلي جينر إلى الشهرة كجزء من برنامج تلفزيون الواقع "Keeping up with The Kardashians" والذي ظهرت فيه لأول مرة إلى جانب شقيقاتها الشهيرت كيم وكورتني وكلوي كارداشيان.

وأسست جينر شركة مستحضرات التجميل الناجحة "كايلي كوزميتكس" والتي حققت من خلالها أرباحا هائلة في عالم الأعمال.

وفي شهر سبتمبر الماضي أعلنت كايلي جينر عبر "إنستغرام" أنها حامل بطفلها الثاني بعدما أنجبت ابنة من صديقها مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت.

وفي الشهر الجاري نشرت كايلي جينر صور تظهر بطنها المنتفخة لتؤكد حملها في طفلها الثاني.

المصدر: أ ف ب+إنستغرام