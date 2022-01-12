إطلالة "جريئة" بـ"قميص النوم" للفنانة نوال الزغبي تثير جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
instagram @nawalelzoghbi
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أثارت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا لها، وهي بـ"ثوب النوم"، في إطلالة اعتبرها البعض "جريئة".
وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت نوال مجموعة من الصور وهي ترتدي ثوب نوم أبيض، وتجلس على كرسي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، معلقة بالقول: "اعثر على شغفك…أشعل روحك ...وأضئ نورك".
في حين تباينت آراء المتابعين، فمنهم من عبر عن إعجابه بهذه الصور، ومنهم من انتقد ظهورها بهذه الثياب.
المصدر: RT
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