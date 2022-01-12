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إطلالة "جريئة" بـ"قميص النوم" للفنانة نوال الزغبي تثير جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

مجتمع

إطلالة
instagram @nawalelzoghbi
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أثارت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا لها، وهي بـ"ثوب النوم"، في إطلالة اعتبرها البعض "جريئة".

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وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت نوال مجموعة من الصور وهي ترتدي ثوب نوم أبيض، وتجلس على كرسي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، معلقة بالقول: "اعثر على شغفك…أشعل روحك ...وأضئ نورك".

في حين تباينت آراء المتابعين، فمنهم من عبر عن إعجابه بهذه الصور، ومنهم من انتقد ظهورها بهذه الثياب.

إطلالة
instagram @nawalelzoghbi
إطلالة
instagram @nawalelzoghbi

المصدر: RT

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