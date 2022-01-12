مصر.. نجل شعبان عبد الرحيم يعلق على أزمة "الميراث" مع شقيقه
كشف عدوية شعبان عبد الرحيم تفاصيل جديدة في أزمته مع إخيه عصام، بسبب توزيع ميراث والدهما الراحل، مؤكدًا أنه تم طرده من المنزل.
@adawyashaban انا مش عايز ورث من حد ولا عايز حاجة ابدا غير الادب والاحترام بجد سبوني اعيش فهدوء منغير مشاكل لان انا في بدايت طريقي وانا عايش بعيد عنكم ماحدش عارف عني حاجة ابوس اديكم سبوني اقف علي رجلي عشان انا عندي ٧ عيال ولادي وانا لوحدي دلوقتي وابويا مش جمبي عشان يشوف اخويا وهو بيمشيني من البيت #عدوية_شعبان_عبدالرحيم#ليك_متابعه_فولو_حركه_كسبلورر 💯 #اكسبلور_فولو♬ الصوت الأصلي - عدويه شعبان عبد الرحيم 😘☝️
وقال عدوية شعبان عبد الرحيم في فيديو نشره على قناته في "تيك توك" ان أخيه طرده من المنزل، وقال أنه لا يريد أية أموال من ميراث أبيه.
وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم على الفيديو الذي نشره: "أنا مش عايز ورث من حد ولا عايز حاجة أبدأ غير الأدب والاحترام".
وقال أن لديه 7 أطفال وانه يريد أن يعيش بهدوء.
يذكر أن أزمة بين نجلي الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وهما عدوية وعصام، نشبت في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب توزيع إرث والدهما، حتى وصلت الأمور بينهما إلى طرد عدوية من منزل والده الذي كان يعيش فيه مع زوجته.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.