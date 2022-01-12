مصر.. نجل شعبان عبد الرحيم يعلق على أزمة "الميراث" مع شقيقه

كشف عدوية شعبان عبد الرحيم تفاصيل جديدة في أزمته مع إخيه عصام، بسبب توزيع ميراث والدهما الراحل، مؤكدًا أنه تم طرده من المنزل.

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وقال عدوية شعبان عبد الرحيم في فيديو نشره على قناته في "تيك توك" ان أخيه طرده من المنزل، وقال أنه لا يريد أية أموال من ميراث أبيه.

وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم على الفيديو الذي نشره: "أنا مش عايز ورث من حد ولا عايز حاجة أبدأ غير الأدب والاحترام".

وقال أن لديه 7 أطفال وانه يريد أن يعيش بهدوء.

يذكر أن أزمة بين نجلي الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وهما عدوية وعصام، نشبت في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب توزيع إرث والدهما، حتى وصلت الأمور بينهما إلى طرد عدوية من منزل والده الذي كان يعيش فيه مع زوجته.