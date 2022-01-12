بعد ضجة كبيرة أثارتها على مواقع التواصل..الفنانة أحلام تعلن وصولها إلى أبوظبي (فيديو)

بعد جدل كبير أثارته بمواقع التواصل، أعلنت الفنانة الإمارتية أحلام، مغادرتها دولة الكويت ووصولها إلى أبوظبي، بعد تسهيل إجراءات سفرها ومغادرتها للبلاد من قبل الخارجية الكويتية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت أحلام مقطع فيديو قالت فيه: "وصلنا أبوظبي الحمد الله والشكر.. تحية لكم من قلبي.. أحب أول شي أني أشكر بلادي الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة الدكتور مطر النيادي، سفيرنا في بلدي الثاني الكويت على تسهيلهم إجراءات خروجي ومغادرتي.. بلادي الثانية الكويت..الحمد الله وصلنا أبوظبي، الله لا يحرمني منكم، الله يطول عمر شيوخنا ويحفظهم ويخليهم تاج على راسنا، ويحفظ الجميع، وإن شاء الله الي عودة قريبا إلى بلادي الثانية الكويت..بحبكم وايد..شكرا".

الحمد لله 🙏🏻🇦🇪🇰🇼💙♥️ pic.twitter.com/egtWnqB0FI — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 11, 2022

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد عبرت عن استيائها الشديد، بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، بعد منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي بالمغادرة في نفس الوقت.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروضة.

المصدر: RT