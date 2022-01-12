 
مباشر

تركي آل الشيخ يكشف عن "مفاجأة" لجمهوره ويعلن عن عدد زوار "موسم الرياض"

مجتمع

تركي آل الشيخ يكشف عن
twitter @Turki_alalshikh
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5ff

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن عدد زوار "موسم الرياض"، معلنا عن "مفاجأة" لجمهوره.

إقرأ المزيد
تركي آل الشيخ في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية:
تركي آل الشيخ في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية: "أنا بخير"

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المستشار تركي آل الشيخ: "جزء من شهر يناير إن شاء الله…والمفاجأة الجميلة هي أنه تم إقناع النجم الكبير، عبد المجيد عبد الله، في حفلة مصاحبة للموسم هذا الشهر، تحت عنوان "ليلة العودة".. وسعيد جدا بتجاوز زوار موسم الرياض 9 ملايين زائر".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا