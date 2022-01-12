تركي آل الشيخ يكشف عن "مفاجأة" لجمهوره ويعلن عن عدد زوار "موسم الرياض"

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن عدد زوار "موسم الرياض"، معلنا عن "مفاجأة" لجمهوره.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المستشار تركي آل الشيخ: "جزء من شهر يناير إن شاء الله…والمفاجأة الجميلة هي أنه تم إقناع النجم الكبير، عبد المجيد عبد الله، في حفلة مصاحبة للموسم هذا الشهر، تحت عنوان "ليلة العودة".. وسعيد جدا بتجاوز زوار موسم الرياض 9 ملايين زائر".

جزء من شهر يناير ان شاءالله … والمفاجأة الجميلة تم اقناع النجم الكبير عبدالمجيد عبدالله في حفلة مصاحبة للموسم هذا الشهر تحت عنوان : ليلة العودة ❤️🔥🇸🇦💪🏻 وسعيد جداً بتجاوز زوار موسم الرياض ٩ مليون زائر … حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي قائدنا الملهم والمخطط والداعم الاول 🤲🏻 pic.twitter.com/Bqq4a5zPXO — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 11, 2022

المصدر: RT