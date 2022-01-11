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ليبي يطلب مهرا لابنته دينارا واحدا من عملة الجماهيرية وعليه صورة القذافي

مجتمع

ليبي يطلب مهرا لابنته دينارا واحدا من عملة الجماهيرية وعليه صورة القذافي
صورة ناصر حاتم
ليبي اشترط دينارا واحدا من عملة الجماهيرية مهرا لابنته
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أثار عقد قران تم توقيعه في ليبيا اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحلية بسبب طبيعة المهر الذي طلبه والد العروس.

وخلال عقد قران وقع في بلدة برسس في محافظة بنغازي الكبرى شرق ليبيا، اشترط المواطن المدعى ناصر العبدلي على أب العريس، جاد المولى الجبيلي، دينارا واحدا فقط مهرا لابنته، على أن يكون من عملة نظام الجماهيرية الليبية، وعليه صورة للزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

ليبي يطلب مهرا لابنته دينارا واحدا من عملة الجماهيرية وعليه صورة القذافي
Facebook@DIARYSERIOUSALMCHAA
ليبي اشترط دينارا واحدا من عملة الجماهيرية مهرا لابنته
ليبي يطلب مهرا لابنته دينارا واحدا من عملة الجماهيرية وعليه صورة القذافي
Facebook@DIARYSERIOUSALMCHAA
ليبي اشترط دينارا واحدا من عملة الجماهيرية مهرا لابنته

ناصر حاتم

 

المصدر: RT

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