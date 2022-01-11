ليبي يطلب مهرا لابنته دينارا واحدا من عملة الجماهيرية وعليه صورة القذافي

أثار عقد قران تم توقيعه في ليبيا اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحلية بسبب طبيعة المهر الذي طلبه والد العروس.

وخلال عقد قران وقع في بلدة برسس في محافظة بنغازي الكبرى شرق ليبيا، اشترط المواطن المدعى ناصر العبدلي على أب العريس، جاد المولى الجبيلي، دينارا واحدا فقط مهرا لابنته، على أن يكون من عملة نظام الجماهيرية الليبية، وعليه صورة للزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

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Facebook@DIARYSERIOUSALMCHAA

ناصر حاتم

المصدر: RT