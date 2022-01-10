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مصر.. الفنان محمد رمضان يكشف عن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2022

مجتمع

مصر.. الفنان محمد رمضان يكشف عن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2022
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كشف الفنان المصري محمد رمضان عن اسم مسلسله الجديد، الذي من المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، مشوقًا جمهوره لهذا العمل، ومتمنيًا أن ينال إعجابهم.

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وشارك محمد رمضان جمهوره بصورة له، من كواليس تصوير مسلسله الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام.

وعلق: "بسم الله توكلنا على الله المشوار، مسلسل رمضان 2022، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد، إخراج محمد ياسين.. ثقة في الله نجاح".

المصدر: "القاهرة 24"

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