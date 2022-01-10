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مصر.. الإعلان عن ولادة قيصرية الأولى من نوعها يثير الجدل ونقابة الأطباء ترد (صورة)

مجتمع

مصر.. الإعلان عن ولادة قيصرية الأولى من نوعها يثير الجدل ونقابة الأطباء ترد (صورة)
Globallookpress
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علق عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، خالد أمين، على إعلان أحد الأطباء وادعائه أنه يجري عمليات ولادة قيصرية بدون نقطة دم لأول مرة في مصر.

مصر.. الإعلان عن ولادة قيصرية الأولى من نوعها يثير الجدل ونقابة الأطباء ترد (صورة)
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وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء أن هذا كلام غير علمي، ومبالغ فيه، وغير دقيق، غرضه الإثارة فقط، موضحا أن النقابة ترفض تلك الإعلانات التي توهم المريض بأشياء غير علمية وغير صحيحة، مؤكدا أن هذه النوعية من الدعاية تحاسب عليها نقابة الأطباء ولا تسمح بتواجدها.

وأكد أمين، أن أي شكوى في هذا الشأن يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والاهتمام، لافتا إلى أن التنافس في الممارسة الطبية يكون مبني على المؤهلات والكفاءة الطبية وليس على استغلال العبارات التسويقية والدعائية بهذا الشكل.

وأشار إلى أن لائحة النقابة تؤكد أنه لا يجوز لأي طبيب الإعلان عن نفسه إلا باللافتة التي يضعها على عيادته وبالمؤهلات العلمية التي حصل عليها فقط.

المصدر: الوطن

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