بعد أنباء عن مقتلها على يد عائلتها..الناشطة القطرية نوف المعاضيد تظهر وتكشف عن حالتها (فيديوهات)
بعد أنباء عن مقتلها في ديسمبر الماضي، نشرت الناشطة القطرية، نوف المعاضيد، مقاطع فيديو في "تويتر"، "طمأنت" من خلالها عن حالها الراهن.
وعبر عدة مقاطع فيديو على حسابها الجديد في "تويتر"، قالت نوف المعاضيد: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد، على حسابي الجديد في تويتر لأنني ضيعت رقم حسابي الثاني القديم..أنا بخير وبصحة وسلامة الحمد لله رب العالمين، هاي فيديو عشان أنا أطمن الشعوب الي قامت، شكرا إنكم قمتوا، لكني أنا بخير وصحة وسلامة، ونراكم إن شاء الله في تطمينة أخرى وفي وقت آخر بإذن الله".
#نوف_المعاضيدpic.twitter.com/ZVlZkE2t94— Justnoof98 (@justnoof98) January 9, 2022
وفي مقطع آخر، أوضحت الناشطة القطرية قائلة: "بعد شي ثاني، اللي بيشككون في صحة الفيديو ترى اليوم تاريخ 9 واحد (9 يناير) 2022، نوف موجودة..نوف حية..نوف ما ماتت.. نوف حية فهالتاريخ وإلى اللقاء".
#نوف_المعاضيدpic.twitter.com/25V4wM3L8S— Justnoof98 (@justnoof98) January 9, 2022
وعن مكان تواجدها، قالت: "بعد فيديو ثالث إن أنا موجودة في الدوحة، وهذا الفيديو أنا مصورته من الدوحة".
❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ecB9oaJqcI— Justnoof98 (@justnoof98) January 9, 2022
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إعلامية عدة قد تداولت أنباء حول مقتل المعاضيد على يد عائلتها بعد عودتها إلى قطر بضمانات من الحكومة القطرية، حيث كانت نوف تعيش في بريطانيا وتطالب في مقاطع فيديو بحقوق أكبر للمرأة القطرية وتنتقد بعض الممارسات ضدها.
المصدر: RT
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