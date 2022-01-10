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بعد أنباء عن مقتلها على يد عائلتها..الناشطة القطرية نوف المعاضيد تظهر وتكشف عن حالتها (فيديوهات)

مجتمع

بعد أنباء عن مقتلها على يد عائلتها..الناشطة القطرية نوف المعاضيد تظهر وتكشف عن حالتها (فيديوهات)
الناشطة القطرية نوف المعاضيد
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بعد أنباء عن مقتلها في ديسمبر الماضي، نشرت الناشطة القطرية، نوف المعاضيد، مقاطع فيديو في "تويتر"، "طمأنت" من خلالها عن حالها الراهن.

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وعبر عدة مقاطع فيديو على حسابها الجديد في "تويتر"، قالت نوف المعاضيد: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد، على حسابي الجديد في تويتر لأنني ضيعت رقم حسابي الثاني القديم..أنا بخير وبصحة وسلامة الحمد لله رب العالمين، هاي فيديو عشان أنا أطمن الشعوب الي قامت، شكرا إنكم قمتوا، لكني أنا بخير وصحة وسلامة، ونراكم إن شاء الله في تطمينة أخرى وفي وقت آخر بإذن الله".

وفي مقطع آخر، أوضحت الناشطة القطرية قائلة: "بعد شي ثاني، اللي بيشككون في صحة الفيديو ترى اليوم تاريخ 9 واحد (9 يناير) 2022، نوف موجودة..نوف حية..نوف ما ماتت.. نوف حية فهالتاريخ وإلى اللقاء".

وعن مكان تواجدها، قالت: "بعد فيديو ثالث إن أنا موجودة في الدوحة، وهذا الفيديو أنا مصورته من الدوحة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إعلامية عدة قد تداولت أنباء حول مقتل المعاضيد على يد عائلتها بعد عودتها إلى قطر بضمانات من الحكومة القطرية، حيث كانت نوف تعيش في بريطانيا وتطالب في مقاطع فيديو بحقوق أكبر للمرأة القطرية وتنتقد بعض الممارسات ضدها.

المصدر: RT

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