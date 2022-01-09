السعودية.. القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي
AP Hassan Ammar
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أعلنت شرطة منطقة تبوك السعودية يوم السبت، القبض على مقيم لمحاولته سرقة جهاز صرّاف آلي.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن دوريات الأمن قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لمحاولته سرقة جهاز صرّاف آلي بعد كسره زجاج الغرفة والعبث بكاميرا المراقبة.
وحسب المتحدث، جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
المصدر: "عكاظ"
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