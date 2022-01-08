السعودية.. القبض على 5 أشخاص في الرياض إثر تورطهم في إطلاق النار من مركبة
AP Amr Nabil
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أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض عن القبض على 5 مواطنين، بعد أن أطلق أحدهم النار في الهواء من مركبة كانوا يستقلونها.
وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المقبوض عليهم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وطلقات نارية، وسلاح أبيض، مشيراً إلى أنهم عرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
ولفت المتحدث إلى أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.
شرطة منطقة الرياض تقبض على (5) أشخاص أطلقوا النار في الهواء من مركبتهم، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة. pic.twitter.com/VOLYOyIQF1— الأمن العام (@security_gov) January 8, 2022
المصدر: "عكاظ"
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