محكمة كورية جنوبية ترفض دعوى زوجين من نفس الجنس ضد شركة تأمين حكومية

خسر زوجان كوريان جنوبيان من نفس الجنس دعوى ضد شركة التأمين الصحي الحكومية، بشأن التغطية التأمينية الزوجية.

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ورفع المدعو سو سونغ-أوك في فبراير الماضي، دعوى قضائية إدارية ضد خدمة التأمين الصحي الوطنية في كوريا الجنوبية، بعد أن ألغت الوكالة تغطية سو بموجب برنامج التأمين الخاص بصاحب عمل شريكه الذكر.

وقالت محكمة سيئول الإدارية في الحكم "اتحاد بين رجل وامرأة لا يزال يفهم على أنه العنصر الأساسي للزواج على أساس القانون المدني القائم والسوابق القضائية للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية".

وأشارت إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لتوسيع مفهوم الزواج ليشمل الزواج بين المثليين.

وأوضحت المحكمة أيضا أنها لم تجد أن الوكالة تنتهك مبدأ المساواة بموجب الدستور، مضيفة أن الاتحاد بين رجل ومرأة والاتحاد بين المثليين "لا يمكن اعتبارهما متساويين بشكل أساسي".

المصدر: يونهاب