تركي آل الشيخ في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية: "أنا بخير"
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4e1
أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أنه بحالة صحية جيدة، وذلك في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية في الولايات المتحدة.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المستشار تركي آل الشيخ: "الحمدالله أنا بخير، أتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة، حماه واعزه الله، ولكل محب شكرا ولكل كاره شكرا".
وأضاف: "تعود هذا الجسد على مشرط الجراح، لكن الايمان والعزيمه تزيد. لا أراكم الله مكروها في حبيب أو عزيز".
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTurki_alalshikh%2Fstatus%2F1478780970971058177&widget=Tweet
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.