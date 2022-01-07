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تركي آل الشيخ في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية: "أنا بخير"

مجتمع

تركي آل الشيخ في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية:
AFP
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أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أنه بحالة صحية جيدة، وذلك في أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية في الولايات المتحدة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المستشار تركي آل الشيخ: "الحمدالله أنا بخير، أتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة، حماه واعزه الله، ولكل محب شكرا ولكل كاره شكرا".

وأضاف: "تعود هذا الجسد على مشرط الجراح، لكن الايمان والعزيمه تزيد. لا أراكم الله مكروها في حبيب أو عزيز".

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المصدر: RT

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