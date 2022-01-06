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مصر.. ندى الكامل ترد على الفيشاوي برسالة غامضة بعد الفيديو المثير

مجتمع

مصر.. ندى الكامل ترد على الفيشاوي برسالة غامضة بعد الفيديو المثير
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في ظهورها ظهورها الأول بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، وجهت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، الأربعاء، رسالة غامضة عبر صفحتها بموقع "إنستغرام".

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ونشرت الكامل صورة عبر "إنستغرام"، قائلة: "واقصرها، حبل الكذب، ينتهي حيث بدأ".

وظهرت ندى الكامل بعدد من المنشورات خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحتها بموقع "انستغرام"، حيث نشرت العديد من المنشورات منها التي تحاول تبرز من خلالها جمالها، والأخرى التي تظهر من خلالها رشاقتها.

ونشرت ندى الكامل فيديو خلال ممارسة الرياضة وعلقت:"العمل بها تجرد من روحك، الجزء الأول، ركوب العمود رياضة رائعة، لقد بدأت هذا التمرين منذ عامين، لقد عززت ثقتي وجعلتني أقوى وهذا التمرين يوجه قوتك الأنثوية الداخلية".

وكانت أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، خلال الايام الماضية، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي بعد زواج استمر لـ4 سنوات.

المصدر: المصري اليوم

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