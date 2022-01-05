الداخلية الليبية تعلن القبض على "تشكيل عصابي خطير"

أعلنت وزارة الداخلية الليبية القبض على "تشكيل عصابي خطير" امتهن سرقة المنازل وعمليات السطو المسلح في مدينة طبرق.

وأوضحت الوزارة أن مركـز شرطة المدينة تمكن من إلقاء القبض على أفراد التشكيل بعد مقاومة أبدوها باستخدام سلاح ناري من نوع "كلاشينكوف".

وذكرت أن أحدهم كان يدير مصنعا محليا للخمور، في منزله، ونشرت الوزارة تسجيلا مصورا يظهر فيه أحدهم وهو يقوم بسرقة محتويات سيارة بعد كسر زجاجها.

المصدر: RT