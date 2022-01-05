تصريحات باحث اجتماعي عن القبائل ودعوته لإلغاء دورها تقسم السعوديين وتثير جدلا واسعا (فيديوهات)

أثارت مقابلة لسعد عبد الله الصويان، وهو باحث سعودي في علم الاجتماع، دعا فيها إلى إلغاء دور القبائل وتحدث عنها، جدلا واسعا في الوسط السعودي بمواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

وخلال لقاء ببرنامج "في الصورة"، قال سعد عبد الله الصويان، الذي درس "الأنثروبولوجيا" في الولايات المتحدة: "أتمنى من صناع القرار تدشين حركة أو برنامج للتشجيع على التزاوج والتصاهر بين القبيلة وغير القبيلة والبدوي والحضري والشيعي والسني، من أجل دمج المجتمع".

وأشار الصويان إلى أن "الناس تعلمت وصار هناك حرية شخصية ولم يعد الشاب يسمع كلام والده بالزواج من بنت فلان، ولا البنت صارت تسمع كلام أهلها بالزواج من ابن عمها"، معتبرا أن "دور القبيلة انتهى الآن، وأن رؤية 2030 حرفت الاتجاه للإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، وأن الناس الآن بدأت تحقق مكاسب بعيدا عن أصلك وفصلك"، على حد تعبيره.

ولفت الباحث السعودي إلى أن "مفهوم الوطن بدأ يتكرس بحيث أصبح قبيلي ونجدي وحجازي تشوش على المفهوم هذا"، مضيفا: "إذا أردت إثبات هويتك فقل إنك سعودي وخلاص".

كما شكك بوجود "نسب موحد لكل قبيلة"، حيث أوضح قائلا: "نسب أفراد القبيلة لا يعود بالضرورة لشخص واحد، والحقيقة أنهم من أصول مختلفة لكن جمعتهم المصلحة".

د.سعد الصويان: أتمنى من صناع القرار تدشين حركة أو برنامج للتشجيع على التزاوج والتصاهر بين "القبيلة وغير القبيلة والبدوي والحضري والشيعي والسني" من أجل دمج المجتمع#سعد_الصويان_في_الصورة#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/FqvMv7UOKa — في الصورة (@almodifershow) January 3, 2022

نسب القبيلة..

د.سعد الصويان: نسب أفراد القبيلة لا يعود بالضرورة لشخص واحد، والحقيقة أنهم من أصول مختلفة لكن جمعتهم المصلحة#سعد_الصويان_في_الصورة#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/uN8an3rgFD — في الصورة (@almodifershow) January 3, 2022

وتحت "هاشتاغ": "#القبيله_خط_أحمر"، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ما بين مؤيد لكلام الصويان، وما بين معارض، حيث أيده ظافر الشيبان قائلا: "صح الله لسانك قلت مافي خاطرنا، متى يا رب نفتك من هياط العنصرية".

صح الله لسانك قلت مافي خاطرنا

متى يارب نفتك من هياط العنصرية #القبيله_خط_احمرpic.twitter.com/1oXjr4ZtwD — ظافر الشيبان (@Dh_shiban) January 4, 2022

أما في الجانب المعارض، فقد علق الأكاديمي السعودي، محمد الزهراني بالقول: "حتى لا يصل سعد الصويان لمبتغاه وحتى لا يصطاد السطحيون في المياه العكرة، دفاعنا عن القبائل هو دفاع عن مكون أساس وجوهري في تكوين الدولة والوطن، وهذا لا يقصي المكونات الأخرى باختلافاتها العرقية والنسبية والطائفية والتاريخية.. ولو تعدّى الصويان عليها لدافعنا عنها".

حتى لا يصل سعد الصويان لمبتغاه وحتى لا يصطاد السطحيين في المياه العكرة، دفاعنا عن القبائل هو دفاع عن مكون أساسي وجوهري في تكوين الدولة والوطن، وهذا لا يقصي المكونات الأخرى باختلافاتها العرقية والنسبية والطائفية والتاريخية. ولو تعدّى الصويان على عليها لدافعنا عنها #القبيلة_خط_احمر — محمد الزهراني | مُترجِم 🌐 (@mohalzahrani13) January 5, 2022

هذا وانتقد الباحث في مجال الأمن الفكري، محمد الهدلاء، الصويان قائلا: "القبيلة مكون أساس من المجتمع واستفزاز المجتمع في أهم مكوناته غير مقبول أو معقول واستهانة به، وما قاله هذا السفيه ليس وجهة نظر بل محاولة لجر المجتمع لعنصرية أشعل هو نارها، يجب الأخذ على يده وتأديبه مع وضع خطوط حمراء لمعد ومقدم البرنامج لا يتجاوزها لخلفيته المعروفة".

القبيلة مكون اساسي من المجتمع واستفزاز المجتمع في أهم مكوناته غير مقبول او معقول واستهانة به وماقاله هذا السفيه ليس وجهت نظر بل محاولة جر المجتمع لعنصرية اشعل هو نارها يجب الاخذ على يده وتأديبه مع وضع خطوط حمراء لمعد ومقدم البرنامج لايتجاوزها لخلفيته المعروفه

#القبيله_خط_احمر — 🇸🇦 DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) January 4, 2022

كما قال المدون السعودي المعروف، منذر آل الشيخ مبارك، ردا على الصويان: "لا أعلم بماذا يزعج اسم القبيلة البعض ولا أعلم لماذا تتكرر بعض الدعوات!! لا أصدق أن الهدف الوطن ولو كان كذلك لوجدوا الجواب في معارك توحيد الوطن ولوجدوه الآن في الحد الجنوبي !! القبيلة هوية وانتماء للدين وللوطن وولاء وطاعة لولاة الأمر !!".

🔴لا أعلم بماذا يزعج اسم القبيلة البعض ولا أعلم لماذا تتكرر بعض الدعوات!!

لا أصدق أن الهدف الوطن ولو كان كذلك لوجدوا الجواب في معارك توحيد الوطن ولوجدوه الآن في الحد الجنوبي !!#القبيلة هوية وإنتماء للدين وللوطن وولاء وطاعة لولاة الأمر !!

#القبيله_خط_احمر — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) January 4, 2022

المصدر: RT