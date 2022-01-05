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الفنان محمد عبده يرزق بمولود جديد ويسميه تيمنا بالملك السعودي

مجتمع

الفنان محمد عبده يرزق بمولود جديد ويسميه تيمنا بالملك السعودي
الفنان السعودي محمد عبده
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أعلن الفنان السعودي محمد عبده، أنه رزق بمولود جديد، اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه أسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد عبده: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجر هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

المصدر: RT

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