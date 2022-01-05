الفنان محمد عبده يرزق بمولود جديد ويسميه تيمنا بالملك السعودي

أعلن الفنان السعودي محمد عبده، أنه رزق بمولود جديد، اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه أسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد عبده: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجر هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

الحمدلله رب العالمين رزقت فجرَهذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. — محمد عبده (@Mohammed_Abdu) January 5, 2022

المصدر: RT