ميلانيا ترامب تبيع مقتنيات لها في مزاد علني

تسعى ميلانيا ترامب السيدة الأمريكية الأولى السابقة لبيع مجموعة من مقتنياتها ومستلزماتها الشخصية بينها قبعة بيضاء ولوحات مائية لها في مزاد علني قد تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار.

وأعلن مكتب السيدة الأولى السابقة أن "ميلانيا ستطلق مزاد "مجموعة رئيس الدولة Head of State Collection عبر الإنترنيت".

وتشمل التذكارات التي سيتم الاستحواذ عليها لمن يدفع أعلى سعر "ثلاثة أغراض مهمة وفريدة من نوعها موقعة" من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة قام بها إلى البيت الأبيض عام 2018، ورافقته فيها زوجته بريجيت ماكرون.

وأوضح أن جزءا من عائدات المزاد سيساعد في "تعليم نزلاء مجمع لرعاية الأيتام".

وحسب موقع ترويجي للمزاد فإن "السيدة ترامب أدركت هذه اللحظة المهمة للبلاد، وبناء على ذلك، تم التخطيط لاهتمام كبير". ويتضمن المزاد أيضا لوحة مائية أصلية لمارك أنطوان كولون تصور ميلانيا ترامب في الزيارة الرسمية لعام 2018.

يأتي إطلاق المزاد بعد أسابيع من إعلانها أنها ستطرح رموزا غير قابلة للتلف NFT، للبيع على فترات منتظمة.

وعرضت أول NFT التي تحمل اسم "رؤية ميلانيا"، لوحة لعيون عارضة الأزياء السابقة البالغة من العمر 51 عاما التي رسمها كولون أيضا، إلى جانب رسالة صوتية.

المصدر: The Hill