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تداول صورة حديثة للأمير بندر بن سلطان مع حفيده وسط تفاعل واسع

مجتمع

تداول صورة حديثة للأمير بندر بن سلطان مع حفيده وسط تفاعل واسع
Sputnik Sputnik
الأمير السعودي بندر بن سلطان
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة حديثة للأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز مع حفيده.

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وتداول عدد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، وسط تفاعل واسع، حيث ظهر الأمير بندر بن سلطان وهو يجلس مبتسما وخلفه حفيده بالقرب منه، وكان حريصا على التقاط صورة تذكارية مع جده.

ونشر حساب "صور آل سعود" في "تويتر" الصورة معلقا عليها بالقول: "صورة حديثة لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وحفيده الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن ناصر حفظهم الله".

وفال حساب آخر أعاد نشر الصورة: "سيبقى سمو الأمير بندر بن سلطان يحفظه الله رمزا من الرموز المشرف في تاريخ الدبلوماسية السعودية..يشرفني كمواطن أن مثل بلادنا شخصية مثل سموه يحفظه الله، اسما رنانا مثل الجنيه في عالم السياسة العالمية".

المصدر: RT

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