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الكويت.. نهى نبيل تهاجم المسؤولين بعد غرق منزلها للمرة الرابعة (فيديو)

مجتمع

الكويت.. نهى نبيل تهاجم المسؤولين بعد غرق منزلها للمرة الرابعة (فيديو)
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الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل
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شنت الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل هجوما شرسا على المسؤولين في بلادها بعد غرق منزلها بمياه الأمطار للمرة الرابعة، ونشرت مقطع فيديو تستغيث فيه بالمسؤولين بعد الكارثة التي حلت بها.

وعبرت عن استيائها لعدم الاستجابة إلى طلبها من قبل المسؤولين، ووجهت رسالة قوية إلى وزارة الأشغال الكويتية: "لا يوجد تنظيف أو صيانة أو متابعة من جانبهم وبالتالي يغرق المنزل في حال هطول الأمطار عليه".

ووثقت الفاشنيستا الكويتية في مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر" غرق منزلها بسبب الأمطار.

وعلقت نهى نبيل على الفيديو: "للسنة الرابعة على التوالي، يصير هالشيء في منزلنا المبني حديثا في منطقة بيان في الكويت.. الخسائر المادية تتعوض، لكن لو كانوا اليهال بالبيت؟ لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد؟ لو حصل ماس كهربائي؟ لو صارت أضرار بشرية وخسائر بالأرواح، من يعوضنا يا وزارة الأشغال؟".

المصدر: "تويتر"

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