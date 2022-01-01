حفيد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يتزوج من صديقته الروسية

تزوج دانيال حميد قادر عثمان أوغلو حفيد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني من صديقته الروسية.

وعقد حفل زفاف دانيال البالغ 44 عاما في قصر ميرابال، أحد المباني التاريخية في سالزبورغ بالنمسا.

وشارك دانيال حميد قادر عثمان أوغلو صور زفافه من صديقته الروسية داريا لياكوفا عبر حسابه على "تويتر".

وتلقى الزوجان العديد من رسائل التهنئة من روسيا وتركيا.

المصدر: "زمان"