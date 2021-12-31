مصر.. القبض على المطربة يارا محمد ومدير أعمالها لإقامتهما حفل رأس السنة دون ترخيص

باشرت النيابة المصرية التحقيق مع المطربة الشعبية يارا محمد ومدير أعمالها وثلاثة أشخاص آخرين، لإقامتهم حفلا في مقهى شهير دون ترخيص واختراق مواعيد العمل وعدم حملها مصنفا فنيا.

وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بتلقي النيابة بلاغا من سكان أحد العقارات بوجود إشغال للطريق وإزعاج للسكان بسبب الضوضاء.

وقال الموقع المصري إنه وعقب تقنين الإجراءات تمكنت شرطة مدينة نصر أول من ضبط المطربة أثناء غنائها كما تم ضبط مدير أعمالها و3 آخرين.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري