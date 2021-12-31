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مصر.. المطرب محمود الليثي يعلق على زواجه من الراقصة صافيناز

مجتمع

مصر.. المطرب محمود الليثي يعلق على زواجه من الراقصة صافيناز
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علق المطرب المصري المشهور محمود الليثي على شائعات زواجه من الراقصة المعروفة صافيناز.

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وقال محمود الليثي في حواره في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "لم أتزوج صافيناز مطلقا".

وأضاف محمود الليثي: "أنا معايا ام سيد بس ودي نعمة ربنا بعتها ليا، ومراتي واثقة فيا إني مش هبص لحد مطلقا".

وأكمل: "يتم إطلاق شائعات كثيرة عن زواجي من صافيناز ودي ناس بتحب الكلام والهري، وأنا اكتر واحد مش بيحب يسمع أي انتقاد"، مضيفا: "عايز اشتغل واعمل اغنية حلوة وابسط الناس بس".

المصدر: صدى البلد

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