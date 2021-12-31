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وفاة سيدة سعودية اشتهرت بعبارة "يخسي الجوع وأنا أمك"

مجتمع

وفاة سيدة سعودية اشتهرت بعبارة
Reuters
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توفيت سيدة سعودية، من مدينة حائل، اشتهرت بعبارة الكرم والعطاء "يخسي الجوع وأنا أمك".

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إنسانية سيدة سعودية تبيع الطعام على الرصيف تجتاح مواقع التواص الاجتماعي
إنسانية سيدة سعودية تبيع الطعام على الرصيف تجتاح مواقع التواص الاجتماعي

واشتهرت السيدة السعودية، أم محمد، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهرت فيه على الرصيف في المملكة وهي تقدم الطعام لأحد المحتاجين بلا مقابل.

المصدر: RT

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