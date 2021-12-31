وفاة سيدة سعودية اشتهرت بعبارة "يخسي الجوع وأنا أمك"

توفيت سيدة سعودية، من مدينة حائل، اشتهرت بعبارة الكرم والعطاء "يخسي الجوع وأنا أمك".

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واشتهرت السيدة السعودية، أم محمد، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهرت فيه على الرصيف في المملكة وهي تقدم الطعام لأحد المحتاجين بلا مقابل.

وفاة #أم_محمد من حائل ، والتي اشتهرت بعبارة الكرم والعطاء "يخسي الجوع وأنا أمك" .



- pic.twitter.com/YYdwZorPjz — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 31, 2021

المصدر: RT