وفاة سيدة سعودية اشتهرت بعبارة "يخسي الجوع وأنا أمك"
Reuters
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توفيت سيدة سعودية، من مدينة حائل، اشتهرت بعبارة الكرم والعطاء "يخسي الجوع وأنا أمك".
واشتهرت السيدة السعودية، أم محمد، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهرت فيه على الرصيف في المملكة وهي تقدم الطعام لأحد المحتاجين بلا مقابل.
وفاة #أم_محمد من حائل ، والتي اشتهرت بعبارة الكرم والعطاء "يخسي الجوع وأنا أمك" .— أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 31, 2021
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المصدر: RT
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