صيني يفاجئ الفنانة الكويتية حياة الفهد بالحديث بلهجتها

نشرت الفنانة الكويتية حياة الفهد مقطع فيديو جمعها مع معجب صيني ومع الفنان السعودي علي السبع، حيث قدم لها الصيني باقة ورد.

فيديو / شاب صيني معجب بالفنانة حياة الفهد: والله العظيم تراني صادق ، تعلمت اللهجة من مسلسلاتج ! pic.twitter.com/Y9rdxvUolg — المجلس (@Almajlliss) December 31, 2021

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وقال السبع لحياة الفهد: "هذا الصيني الذي يتقن اللهجة الخليجية صديقي، وهو مقيم بالإمارات، وتعلم اللهجة منها".

وكان المعجب يتحدث اللهجة الخليجية بطلاقة، وقال لها: "أنا معجب بأعمالك، وأتابع المسلسلات الكويتية".

وأكد المعجب الصيني خلال حديثه مع الفنانة حياة الفهد، أنه تعلم اللهجة الكويتية من خلال المداومة على متابعة أعمالها، قائلا وهو يتحدث بطلاقة: "والله العظيم تراني صادق أنا كنت أدوام على متابعة المسلسلات الكويتية".

وسأله السبع عن مسلسل الفرية، فأجاب المعجب: "أعجبني بدرجة كبيرة وخاصة الحلقة الأخيرة".

وعلقت الفهد على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بتطبيق انستغرام كاتبة: "من متابعي سيدة الشاشة الخليجية.. السيد أحمد المعروف في الإمارات بالسيد leekhaeeji كل التحية والتقدير له.. وشرف بزيارتنا في لوكيشن سنوات الجريش".

المصدر: emaratalyoum