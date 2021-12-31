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صيني يفاجئ الفنانة الكويتية حياة الفهد بالحديث بلهجتها

مجتمع

صيني يفاجئ الفنانة الكويتية حياة الفهد بالحديث بلهجتها
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نشرت الفنانة الكويتية حياة الفهد مقطع فيديو جمعها مع معجب صيني ومع الفنان السعودي علي السبع، حيث قدم لها الصيني باقة ورد.

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وقال السبع لحياة الفهد: "هذا الصيني الذي يتقن اللهجة الخليجية صديقي، وهو مقيم بالإمارات، وتعلم اللهجة منها".

وكان المعجب يتحدث اللهجة الخليجية بطلاقة، وقال لها: "أنا معجب بأعمالك، وأتابع المسلسلات الكويتية".

وأكد المعجب الصيني خلال حديثه مع الفنانة حياة الفهد، أنه تعلم اللهجة الكويتية من خلال المداومة على متابعة أعمالها، قائلا وهو يتحدث بطلاقة: "والله العظيم تراني صادق أنا كنت أدوام على متابعة المسلسلات الكويتية".

وسأله السبع عن مسلسل الفرية، فأجاب المعجب: "أعجبني بدرجة كبيرة وخاصة الحلقة الأخيرة".

وعلقت الفهد على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بتطبيق انستغرام كاتبة: "من متابعي سيدة الشاشة الخليجية.. السيد أحمد المعروف في الإمارات بالسيد leekhaeeji كل التحية والتقدير له.. وشرف بزيارتنا في لوكيشن سنوات الجريش".

المصدر: emaratalyoum

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