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بالفيديو.. أمير سعودي يشتري بضاعة سوق بالكامل تخفيفا عن البائعين

مجتمع

بالفيديو.. أمير سعودي يشتري بضاعة سوق بالكامل تخفيفا عن البائعين
الصورة من "تويتر"
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أثار أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، حسام بن سعود بن عبد العزيز، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة وذلك بعد قيامه بزيارة مفاجئة لسوق الخميس الشعبي.

وظهر الأمير السعودي في مقطع فيديو وهو يتحدث مع البائعين في السوق وطلب شراء السلع المعروضة متسائلا كيف يبيع الأشخاص هناك في أجواء ماطرة دون "أكشاك".

ولقي موقف الأمير حسام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالمملكة، حيث أثنى السعوديون على تعاطفه مع البائعين وتوجيهاته بتخصيص أكشاك لهم تحميهم من البرد والمطر والشمس.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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