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إلهام شاهين توجه رسالة لرافضي "البوس والأحضان" في الفن

مجتمع

إلهام شاهين توجه رسالة لرافضي
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انتقدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، الفنانين الذين يرفضون تصوير الأحضان والقبلات في السينما والدراما المصرية.

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وقالت الفنانة إلهام شاهين، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر فضائية on-e: "ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة وده جهل.. واللي بيقول كده يروحوا يدرسوا ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش"، قائلة: "لو مش بتحترموا تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط".

وعن اعتزال الفنانة حلا شيحة، قالت الفنانة إلهام شاهين: "اللي عايز يعتزل الفن ويختفي وميشتغلش براحته بس ميعملش فيها داعية دينية".

المصدر: القاهرة 24

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