مصر.. إلهام شاهين تطلق تصريحا مثيرا للجدل حول دخولها النار

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن أكثر المواقف استفزازا لها في عام 2021 والتي تعرضت لها وهوجمت بسببها من ضمنها تصريحاتها حول التبرع بالأعضاء.

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وخلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، قالت إلهام شاهين: "ده كان موضوع فني ثقافي والتاني موضوع إنساني طبي مهم جدا، ولقيت من رد الفعل إن في ناس تافهة كتير."

وردا على سؤال عن أكثر الردود التي ضايقتها أجابت: "التريقة على التبرع بالأعضاء مثلا، كان في ردود سخيفة كتير، زي إتبرعي وأنت عايشة. ناس تافهة، إما إنك تشكرني عشان عايزة أعمل خير أو تسكت، ولو إنت مش شايف إنه خير سيبني أعمله وأنت بلاش تعمله، لكن ليه تهاجمني هجوم لمجرد الهجوم."

وأضافت: "حتى لو إنت غبي وجاهل وفاهم إن ده حرام، وهو طبعا مش حرام، إنت زعلان ليه؟ افرض إن أنا بعمل حاجة إنت شايفها هتدخلني النار وأنت بتكرهني، سيبني أدخل النار."

وكانت الفنانة إلهام شاهين، هي من أطلقت مبادرة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مشددة على أنها ستكتب ذلك في وصيتها.

المصدر: layalina