إعلان عمرو دياب الجديد لسيارة يثير جدلا واسعا وانتقادات لأنه "يحرض على التحرش" (فيديو)

أثار إعلان الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، لسيارة من صناعة شركة "سيتروين"، جدلا واسعا في مواقع التواصل، بعد أن اعتبره البعض "مسيئا" ويحرض على "التحرش".

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وفي مقطع فيديو إعلاني لسيارة "ستروين" أطلق بمطلع شهر ديسمبر الجاري، يظهر الفنان عمرو دياب وهو يقود السيارة، ومن ثم تمر فتاة أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ويلتقط لها صورة عن طريق ميزة تحويها السيارة في إحدى مرافقها، ومن ثم يظهر في الإعلان أن الفتاة معه في السيارة، واستطاع التعرف عليها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الإعلاني هذا، وتباينت الآراء حول طريقة الإعلان، ومنهم من اعتبره أنه "يحرض على التحرش"، والبعض اعتبره "مسيئا".

في بلد ٩٩٪ من الستات بيتم التحرش بيها- في الشوارع من المارة واللي سايقين عربيات-وتصويرها من غير رضاها ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في فريق عمل كامل شاف ان دا اعلان حلو.



pic.twitter.com/xPRxU0Dlxi — KilljoyKaat (@killjoykaat) December 28, 2021

مفيش انسان سوي هيقبل حاجة زي دي سواء عمرو دياب او غيره .. بس ده إعلان بيبين المميزات مش بيحرض علي التحرش يعني .. ولو كان السقا مثلا او كرارة كان الاعلان يبقي اكشن وتيجي اللقطة دي وقت حادثه انما ده عموره بتاع الرومانسية .. مانبقاش قفوشين ياجدعان ونفسر كل حاجة شمال. — يارا هتتخرج السنة دي 🎓 (@Noturfav_UU) December 28, 2021

طبعاً ما انا لو اكتشفت ان اللي ( بيتحرش بيا / بيصورني بدون رضايا او علمي / هيدوسني بعربيته لمجرد أنه بيعاكسني او بيزاولني ) طلع عمرو دياب ف وقعه هيبقا اقل ضرراً

جماعه انتو مجانين ؟ مفيش شخص واحد على الاقل ف تيم عمل اعلان بضخامة شركة ستروين كله وقف ثانيه و قال اني في حاجه غلط هنا https://t.co/ScQLP0PwxC — Sugar Baby 🍭😉 (@urfavsugarbae) December 28, 2021

المصدر: RT