شويغو يحقق أمنية صبي روسي بالتحليق على متن مروحية عسكرية (فيديو)

حقّق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمنية الصبي ، كيريل أوشاكوف، من مقاطعة فلاديمير الروسية والذي أعرب عن رغبته في التحليق على متن مروحية عسكرية.

وذلك في إطار حملة "شجرة الأمنيات" التي انطلقت في روسيا يوم 15 نوفمبر الماضي.

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لقد أبلغ قائد مركز قيادة الدفاعات الروسية، ميخائيل ميزينتسيف في اجتماع قيادات وزارة الدفاع أبلغ سيرغي شويغو أن رغبة الصبي، كيريل أوشاكوف، قد تحققت وإنه جاهز ليتحدث مع وزير الدفاع عن انطباعاته حول أول رحلة جوية في حياته على متن مروحية عسكرية.

وقد ساعد طيارو سرب الطائرات التابع للمنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي الصبي على تحقيق أمنيته في مطار عسكري بمقاطعة فلاديمير من حيث أقلعت المروحية العسكرية بـ كيريل أوشاكوف على متنها.

وهنأ سيرغي شويغو الصبي بعيد رأس السنة. أما كيريل فأبلغ وزير الدفاع بأنه حلّق بالمروحية، ثم اطلع على أنواع الطائرات الحربية المرابطة في المطار وتناول وجبات الطيارين، كما طلب من وزير الدفاع بأن يقوم برحلة جوية أخرى على متن طائرة عسكرية.

يذكر أن حملة "شجرة الأمنيات" انطلقت يوم 15 نوفمبر الماضي حيث يمكن للأيتام والأطفال الذين تُركوا دون رعاية الوالدين والذين يعيشون في أسر ذات دخل أقل من مستوى الكفاف والذين يعانون من حالة صحية تهدد الحياة والبالغين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما يمكنهم كلهم المشاركة في الحملة، بصفتها مشروع " روسيا هي بلد الفرص".

المصدر: تاس