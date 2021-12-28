"مخاض" فيلم يمني يحصل على جائزة خالد الخطيب الدولية

عبرت الصحفية اليمنية رانيا العبد الله عن سعادتها بحصولها على جائزة خالد الخطيب الدولية 2021 التي تقدمها قناة RT، عن فيلمها "مخاض" ليكون من أفضل الأعمال الصحفية في مناطق النزاع.

العبد الله قالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل أن كواليس إنتاج وتصوير الفيلم كانت مرهقة وقاسية جدا. مؤكدة أن "الصورة لتي نقلت للناس ما هي إلا جزء بسيط من المعاناة التي تعانيها الأسر أثناء النزوح في اليمن".

و"مخاض" هو فيلم وثائقي يروي حياة 38 عائلة في اليمن، أُجبرت على مغادرة ديارها بسبب الأعمال القتالية حيث يعاني هؤلاء الناس ولا سيما النساء من نقص الرعاية الطبية والأدوية.