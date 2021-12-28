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مستشار بالديوان الملكي السعودي يحسم الجدل بشأن حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)

مجتمع

مستشار بالديوان الملكي السعودي يحسم الجدل بشأن حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)
Sputnik Sputnik
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حسم عبد الله بن محمد المطلق، المستشار بالديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء، الجدل بخصوص الحكم الديني المتعلق بتهنئة غير المسلمين بأعيادهم.

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وفي إطار الإجابة عن سؤال حول حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم عبر برنامج "سؤال على الهاتف" على "إذاعة القرآن الكريم"، قال عبد الله بن محمد المطلق: "إذا كان الإنسان يقصد بها (بالتهنئة) مصلحة تنفعه وتنفع الدين وتنفع هذا الشخص ومن أعظم المصالح الدينية، ليهنئهم".

وأكمل المستشار الديني موضحا: "الإنسان مثل ما تعرف مأمورون أن نحسن أخلاقنا مع الناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله، والله قال في القرآن لبني إسرائيل، وقولوا للناس حسنى، والنبي محمد قال "اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، جميع الناس".

وأكمل: "إذا كان الإنسان له أصدقاء أو جيران ويريد أن يحسن معاملتهم ليبلغهم دين الله عمليا فلا بأس بذلك، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله التي هي مصلحة للمسلم وغير المسلم".

المصدر: RT

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