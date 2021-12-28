وزارة القوى العاملة بالقاهرة تعلق على حادثة انتحار موظف داخل مقر عمله

علقت وزارة القوى العاملة بالقاهرة، على حادثة انتحار موظف بسبب ضغوط العمل بإحدى الشركات بالتجمع، والمعروف إعلاميا بـ"منتحر التجمع".

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ولفت وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، المستشار مدحت الغمراوي، إلى أن الحادث "شأن خاص بالنيابة العامة، وأن مهمتهم فحص التعاقدية بين العامل وصاحب العمل". وقال: "اللي يهمنا المحافظة على حقوقه ومستحقاته لدى صاحب العمل، أجر وإضافي وإجازات وأرباح سنوية، للوقوف على حقوق ورثة هذا الموظف".

وشدد على أنه "لا يهمنا إثبات الملابسات، وفحصنا ملف خدمته، وهو التحق بالمؤسسة في 4 أغسطس 2019 ، ومؤمن عليه، ولم يحول لشؤون قانونية، وملفه ناصع البياض، وشكلنا لجنة للتفتيش على المنشأة للوقوف على مستحقات العامل وما يستحق، ملقناش أي حاجة، وله أجر ديسمبر ومقابل أجازات، ويهمنا فقط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل".

في سياق متصل، أكد الغمراوي خلال لقاء مع الإعلامية، إنجي القاضي، في برنامج "مساء DMC"، أن الوزارة مهمتها مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وأنها تشن حملات دورية بصفة يومية على جميع المنشآت في القاهرة للتفتيش عليها وضبط العلاقات التعاقدية.

وأوضح أن العامل يمكنه تقديم شكوى لمكتب العمل التابع له، وعندها يتحرك موظفو المكتب لبحث الشكوى وبحث متطلبات العامل، سواء مطالب مالية أو فصل تعسفي. وأشار إلى أنهم يحتكمون لمشكلات الأجر وينتقلون لصاحب العمل للفصل فيها، والتي تتضمن الأجر والإضافي وساعات العمل والراحات وغيرها، ويتم الفصل في النزاع بواسطة مكتب نزاعات العمل.

وأكد أنه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى، لافتا إلى أنه إذا تعثرت التسوية الودية تحال للمحكمة العمالية، سواء مطالب مالية أو شخصية أو فصل تعسفي، والفصل يكون عن طريق مكتب العمل أو المحكمة.

المصدر: "الوطن نيوز"