سائقون يرسمون بسياراتهم شجرة رأس السنة في شرق سيبيريا (فيديو)

قام سائقو السيارات في ضواحي مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا الساعة 19.00 يوم 25 ديسمبر بتشكيل شجرة رأس السنة التي تضمنت 465 سيارة.

أفادت بذلك إدارة شرطة المرور في المدينة والتي شاركت كذلك في الفعالية المسماة بـ"الفلاش موب". ووضع رجال الشرطة سياراتهم في رأس "شجرة الصنوبر" حيث قاموا بتشغيل المنارات الوامضة. أما يقية السيارات فشكلت أغصان شجرة رأس السنة.

وقال أحد منظمي الفلاش موب" فاليري بياشورين، إن عدد الراغبين بالمشاركة في الفعالية زاد كثيرا عن إمكانيات ساحة اصطفاف السيارات ولم تتسع لها كلها، وأضاف قائلا: "لو استطعنا وضع 1000 سيارة لكانت شجرة رأس السنة أكبر".

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وأشار إلى أن فلاش موب العام الماضي جمع 150 سيارة فقط أنشأت شجرة رأس السنة في ظروف درجة الحرارة 32 درجة مئوية تحت الصفر. أما طقس العام الجاري فكان أفضل، حسب فاليري بياشورين، لذلك أصبح بالإمكان وضع 465 سيارة شكلت شجرة صنوبر رائعة.

وأضاف أن فعالية الفلاش موب التي أقيمت بمناسبة قدوم عيد رأس السنة شاركت فيها جمعيات هواة السيارات كلها في المدينة وإدارة شرطة المرور بقيادة عقيد الشرطة قسطنطين كوليغوف، الأمر الذي استعرض مرة أخرى التضامن بين سائقي السيارات ورجال شرطة المرور حرصا على أمان المرور في طرق المنطقة.

المصدر: RT