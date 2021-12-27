مصر.. سؤال محرج لفنانة مصرية على الهواء

طرح المذيع العراقي نزار الفارس، سؤالا محرجا على الهواء على الفنانة الشابة منة عرفة هلال استضافتها في برنامجه "مع الفارس".

وسألها المذيع الفنانة المصرية قائلا: "ليه تتجوزي راجل متجوز مرتين وعنده أولاد؟"، لترد الفنانة الشابة عليه قائلة: "أنا واحدة أول مرة أتجوز ويبقا عندي راجل أبقى مسؤولة منه، محمود عشان اتجوز قبل كدا فعنده الخبرة دي، بيعرف يتعامل مع الست إزاي".

وأضافت منة عرفة: "محمود عارف يعني إيه مسئولية، والدنيا كلها مطلقة، ولو اتطلقنا في المستقبل دا هيبقا نصيب، مش لأنه طلق قبل كدا".

وتابعت: "الحلو فيا أنا وجوزي، أن فيه بينا حاجات بتكمل بعض، يعني أنا عصبية جدا وهو هادي جدا، أنا عنيدة ولكن هو أعند مني، بس مع الجواز والارتباط عرفت أن العند ده ملهوش لازمة ولميت نفسي عشان أحافظ على العلاقة".

وعن رفض زوجها الظهور الإعلامي، قالت منة عرفة: "مش هو اللي رافض بس، أنا كان عندي رفض تام، وواخدين قرار أننا منعملش أي لقاءات صحفية أو تلفزيونية تاني، لأن لقينا حياتنا أهم من كل الكلام اللي هيحصل، أحنا اللي عملنا كده للأسف ولازم نتعلم من خطأنا، مفيش حد يتشهر أكتر لأن كل واحد فينا ناجح في مجاله".

وواصلت: "فيه ناس كتير فرحت من خبر طلاقي، فيه ناس كانوا عاملين رهان أننا هنطلق، وهو ده بقى السبب الرئيسي لغرضي وغرض محمود أننا منطلعش تاني، أول لما يلقوك وقعت بيعملوا فرح عليك، شوفنا كمية سواد وتنمر وحقد وشماتة في موضوع الطلاق رهيبة".

المصدر: الوطن