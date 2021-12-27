العثور على جثة ابنة ملحن خليجي داخل شقة في مصر

كشفت مصادر قضائية مصرية عن أن وفاة ابنة ملحن خليجي داخل شقتها في التجمع الخامس، ليس فيها شبهة جنائية، وأن العاملة المنزلية عثرت عليها متوفاة في سريرها.

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وقررت النيابة العامة، تشريح جثمان الفتاة البالغة من العمر 24 عاما، لبيان أسباب الوفاة رسميا، وكلفت الطب الشرعي بموافاتها بنتائج الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث بإعداد تحرياتها بشأن الواقعة.

وتبين من خلال إجراء الصفة التشريحية، أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة، وأن المتوفية كانت تعاني من المرض منذ فترة ومكثت داخل أحد المستشفيات وخرجت مؤخرا، وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، للتصريح بالدفن وتسليم الجثة للسفارة التابعة لها لإنهاء إجراءات نقل الجثمان لمسقط رأس المتوفية.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرعلى جثة الفتاة التي تحمل جنسية عربية ووالدها ملحن موسيقى شهير، وتمت مناظرة الجثمان وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: صحيفة الوطن