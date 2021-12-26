بيت لحم تحتفل بالميلاد رغم الأزمة الاقتصادية والصحية

سلّط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على أجواء الاحتفالات بعيد الميلاد في بيت لحم الفلسطينية، مهد السيد المسيح، وعلى الصعوبات التي تواجه المدينة بعد الأزمة التي أصابت قطاع السياحة.

مديرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية المدينة، كارمن غطاس، قالت إن الأجواء هذا العام كانت جميلة جدا، خاصة أن بيت لحم كانت من أولى المدن الفلسطينية المتأثرة بجائحة كورونا، وتداعيات ذلك على القطاع الاقتصادي في المدينة.

وأضافت غطاس أن مدينة بيت لحم تعتمد بما يقارب 80 بالمئة على السياحة، لكن تأثيرات الوباء منع وصول السياح من الخارج إليها منذ عامين، واقتصرت هذا العام أيضا على الفلسطينيين المتواجدين في المدن الفلسطينية.

وحول إجراءات الوقاية خلال الاحتفالات والفعاليات المقامة، تحدثت السيدة كارمن أن هناك بوابات تحوي أجهزة تعقيم، وتم تنظيم دخول الجميع بالكمامات بمساعدة الأجهزة الأمنية لضمان السلامة للمحتفلين.

كما أشارت مديرة العلاقات العامة ببلدية بيت لحم خلال الحلقة إلى العملية المتبعة هذا العام لوصول الفلسطينين الراغبين بالاحتفال في المدينة وحضور فعالية إنارة الشجرة، والنشاطات الأخرى.

المصدر: RT